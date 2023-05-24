Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро и доллар подешевели: курс валют в Украине 24 мая
В среду, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,40 грн/€1. Это на 17 копеек меньше, чем накануне.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 24.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|36,87
|37,37
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|40,85
|Доллар
|36,85
|37,80
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,50
|40,70
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,20
|Доллар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|37,05
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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