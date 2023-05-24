Евро и доллар подешевели: курс валют в Украине 24 мая

В среду, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,40 грн/€1. Это на 17 копеек меньше, чем накануне.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 24.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,75 40,75 Доллар 36,87 37,37

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,85 40,85 Доллар 36,85 37,80

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,50 40,70 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,30 41,20 Доллар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,10 41,10 Доллар 37,05 37,70

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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