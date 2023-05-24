Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня
У середу, 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,40 грн/€1. Це на 17 копійок менше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 24.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|36,87
|37,37
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|40,85
|Долар
|36,85
|37,80
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,50
|40,70
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,20
|Долар
|37,10
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,05
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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