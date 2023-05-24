Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня

У середу, 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,40 грн/€1. Це на 17 копійок менше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 24.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,75 40,75 Долар 36,87 37,37

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,85 40,85 Долар 36,85 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,50 40,70 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,20 Долар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,10 41,10 Долар 37,05 37,70

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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