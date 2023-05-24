Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У середу, 24 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,40 грн/€1. Це на 17 копійок менше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 24.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 36,87 37,37

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 40,85
Долар 36,85 37,80

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,50 40,70
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,20
Долар 37,10 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 37,05 37,70
Читайте також
Радник Зеленського розповів, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень
Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Євро трохи здорожчало, долар не змінився: курс валют в Україні 23 травня
євро
За вихідні євро мінімально подешевшало: курс валют в Україні на 22 травня
курс євро
Євро знижується наприкінці тижня: курс валют в Україні 19 травня
Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня
Євро та долар в обмінниках подешевшали: курс валют в Україні 18 травня
євро
У банках долар подешевшав, а євро пішло вгору: курс валют в Україні 17 травня
курс долара
Відео
Економіка
На скільки може здорожчати електроенергія та чи залишать субсидії

Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

Наталія Кулик
Не говорив рідним до останнього: історія загиблого на війні студента-історика
Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня
Дістаємо противника, а він нас – ні: враження бійців ЗСУ від M777 та Excalibur
M982 Excalibur
Успішний приклад Гостомеля: як у місті використовують руїни, які лишилися після боїв
Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
Євро та долар подешевшали: курс валют в Україні 24 травня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь