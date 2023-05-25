Рада ЄС продовжила на рік безмитну торгівлю з Україною

У четвер, 25 травня, Рада ЄС затвердила регламент, який продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торговельного захисту на експорт з України до Євросоюзу ще на рік – до червня 2024 року.

Як зазначили в пресслужбі Ради ЄС, тим самим Євросоюз демонструє непохитну політичну та економічну підтримку України в умовах повномасштабної агресії РФ.

Очікується, що режим безмитної торгівлі допоможе Україні зберегти стабільні торговельні відносини з Євросоюзом та підтримувати економіку під час війни.

У Раді ЄС уточнили, що скасування мит у поєднанні з військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою має вирішальне значення “для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні”.

Рішення про продовження безмитної торгівлі стосується таких категорій продукції:

фруктів та овочів, на які поширюється система вхідних цін ЄС;

сільськогосподарська неперероблена та перероблена продукція, яка підпадає під дію тарифів і квот.

Мита на українські промислові товари припинили діяти ще з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

– Неспровокована та невиправдана загарбницька війна РФ проти України мала руйнівний вплив на економіку країни. Оновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і водночас дадуть ЄС можливість захистити, якщо необхідно, внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів, – наголосив Юган Форсселл, міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції, яка головує в Раді ЄС.

Тепер регламент мають підписати представники Ради ЄС та Європейського парламенту. Він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності 6 червня.

Як відомо, 9 травня Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Тепер це рішення затвердила Рада ЄС.

На початку червня 2022 року Євросоюз скасував усі мита і квоти на продукцію з України терміном на рік. Це суттєво спростило доступ на ринок ЄС для українських експортерів. Термін дії цих заходів мав завершитися 5 червня цього року.

Джерело : Євросоюз

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