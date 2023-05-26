Миссия МВФ начала пересмотр программы расширенного кредитования Украины – Шмыгаль
На днях миссия МВФ начала пересмотр программы расширенного кредитования Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства 26 мая.
По его словам, цель пересмотра программы — синхронизировать ее с экономическими и финансовыми реалиями.
— Напомню, что программа рассчитана на 4 года, имеет объем $15,6 млрд, первый транш — $2,7 млрд — уже поступил в госбюджет. Искренне благодарны партнерам за солидарность! — добавил глава правительства.
3 апреля Украина получила первый транш МВФ в размере $2,7 млрд в рамках новой программы расширенного финансирования, рассчитанной на 4 года общим объемом $15,6 млрд.
На первом этапе (2023-2024) планируется внедрение надежного госбюджета на 2023 год, снижение инфляции и удержание обменного курса, в частности с помощью валютных резервов.
А на втором — акцент будет сделан на реформах, которые будут способствовать восстановлению Украины, имплементации необходимых мер на пути в ЕС.
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