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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Миссия МВФ начала пересмотр программы расширенного кредитования Украины – Шмыгаль

МВФ
Фото: Depositphotos

На днях миссия МВФ начала пересмотр программы расширенного кредитования Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства 26 мая.

По его словам, цель пересмотра программы — синхронизировать ее с экономическими и финансовыми реалиями.

— Напомню, что программа рассчитана на 4 года, имеет объем $15,6 млрд, первый транш — $2,7 млрд — уже поступил в госбюджет. Искренне благодарны партнерам за солидарность! — добавил глава правительства.

3 апреля Украина получила первый транш МВФ в размере $2,7 млрд в рамках новой программы расширенного финансирования, рассчитанной на 4 года общим объемом $15,6 млрд.

На первом этапе (2023-2024) планируется внедрение надежного госбюджета на 2023 год, снижение инфляции и удержание обменного курса, в частности с помощью валютных резервов.

А на втором — акцент будет сделан на реформах, которые будут способствовать восстановлению Украины, имплементации необходимых мер на пути в ЕС.

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МВФ

Денис Шмыгаль, МВФ, транш от МВФ, Украина-МВФ
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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