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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування України – Шмигаль

МВФ
Фото: Depositphotos

Днями місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 26 травня.

За його словами, мета перегляду програми –  синхронізувати її з економічними та фінансовими реаліями.

– Нагадаю, що програма розрахована на 4 роки, має обсяг $15,6 млрд, перший транш – $2,7 млрд – уже надійшов до держбюджету. Щиро вдячні партнерам за солідарність! – додав глава уряду.

3 квітня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі $2,7 млрд у межах нової програми розширеного фінансування, розрахованої на 4 роки загальним обсягом $15,6 млрд.

На першому етапі (2023-2024) планується впровадження надійного держбюджету на 2023 рік, зниження інфляції та утримання обмінного курсу, зокрема за допомогою валютних резервів.

А на другому – акцент буде зроблено на реформах, які сприятимуть відбудові України, імплементації необхідних заходів на шляху до ЄС.

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Денис Шмигаль, МВФ, транш від МВФ, Україна-МВФ
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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