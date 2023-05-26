Місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування України – Шмигаль

Днями місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 26 травня.

За його словами, мета перегляду програми – синхронізувати її з економічними та фінансовими реаліями.

– Нагадаю, що програма розрахована на 4 роки, має обсяг $15,6 млрд, перший транш – $2,7 млрд – уже надійшов до держбюджету. Щиро вдячні партнерам за солідарність! – додав глава уряду.

3 квітня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі $2,7 млрд у межах нової програми розширеного фінансування, розрахованої на 4 роки загальним обсягом $15,6 млрд.

На першому етапі (2023-2024) планується впровадження надійного держбюджету на 2023 рік, зниження інфляції та утримання обмінного курсу, зокрема за допомогою валютних резервів.

А на другому – акцент буде зроблено на реформах, які сприятимуть відбудові України, імплементації необхідних заходів на шляху до ЄС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.