НБУ будет собирать данные о карточных операциях украинцев. Эксперт объяснил, для чего это делается и на кого повлияет

С понедельника, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут отправлять в Нацбанк данные о безналичных платежах своих клиентов за предыдущую неделю.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на письмо НБУ, которое оказалось в распоряжении издания.

Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, который осуществлял соответствующие платежи.

Указано, что от банков регулятор ждет информацию по таким видам операций:

P2P-переводы (перевод средств между физлицами);

Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

Оплаты в Интернете

Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.

В Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться. Поэтому в отчет будут попадать операции на любые суммы.

В комментарии Фактам ICTV экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что в действительности информация о переводах отслеживалась и раньше.

— Есть такая организация, которая называется Финансовый мониторинг. И эта организация есть в каждом банке, то есть каждый банк мониторит операции по перечислению средств. До 30 тыс. грн в месяц никто никаких вопросов не задает, от 30 до 400 тысяч возможен вариант выборочного контроля, а после 400 тысяч — сплошной контроль. Сейчас это Нацбанк, скажем, стандартизирует в виде таблиц. То есть нормирует те вещи, которые он и так делал, — говорит эксперт.

Он отмечает, что ничего чрезвычайного, связанного с тем, что кто-то дополнительно будет собирать какие-то средства, не будет, оскольку есть установленные нормативы, которыми это четко регламентируется.

В то же время это сделано для того, чтобы отслеживать, откуда появляются деньги у людей, которые торгуют или делают другие операции в Интернете.

При этом Пендзин отмечает, что Нацбанк не передает эти данные в налоговую. Возможно, это будет следующим шагом, но сейчас есть только инструктивное письмо Нацбанка, которым он обязывает банки передавать информацию об операциях клиентов.

Источник : Минфин

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