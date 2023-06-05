Евро резко подорожал: курс валют в Украине на 5 июня

В понедельник, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,35 грн/€1. Это на 20 копеек дороже, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 05.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,45 40,45 Доллар 36,85 37,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,55 40,55 Доллар 36,70 37,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,25 40,50 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,20 40,40 Доллар 36,57 37,43

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,80 40,70 Доллар 36,95 37,65

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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