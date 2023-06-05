Евро резко подорожал: курс валют в Украине на 5 июня
В понедельник, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,35 грн/€1. Это на 20 копеек дороже, чем до выходных.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 05.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,45
|Доллар
|36,85
|37,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|36,70
|37,70
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,50
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,20
|40,40
|Доллар
|36,57
|37,43
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,70
|Доллар
|36,95
|37,65
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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