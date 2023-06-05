Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Економіка Пояснюємо
Пояснюємо
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине

НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине
Фото: Depositphotos

Із понеділка, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про безготівкові платежі своїх клієнтів за попередній тиждень.

Про це повідомляє Мінфін з посиланням на лист НБУ, який опинився у розпорядженні видання.

Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

Зазначено, що від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в Інтернеті
  • Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

У Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Тому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми.

У коментарі Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що в дійсності інформація про перекази відслідковувалась і раніше.

– Є така організація, яка називається Фінансовий моніторинг. І ця організація є в кожному банку, тобто кожен банк моніторить операції з перерахунку коштів. До 30 тис. грн на місяць ніхто жодних питань не ставить, від 30 до 400 тисяч можливий варіант вибіркового контролю, а після 400 тисяч – суцільний контроль. Зараз це Нацбанк, скажімо, стандартизує у вигляді таблиць. Тобто унормовує ті речі, які він і так робив, – каже експерт.

Він зазначає, що нічого надзвичайного, пов’язаного з тим, що хтось додатково збиратиме якісь кошти, не буде, адже є встановлені нормативи, якими це чітко регламентується.

Водночас це зроблено для того, щоб відстежувати, звідки з’являються гроші в людей, які торгують чи роблять інші операції в інтернеті.

Водночас Пендзин наголошує, що Нацбанк не передає ці дані в податкову. Можливо, це буде наступним кроком, але зараз є тільки інструктивний лист Нацбанку, яким він зобов’язує банки передавати інформацію про операції клієнтів.

Читайте також
Євро різко здорожчало: курс валют в Україні на 5 червня
євро

Джерело: Мінфін
Банки, Карта, Нацбанк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 05.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Уряд Угорщини опублікував відео з картою України без Криму та закликає до перемовин
НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине
Карта бойових дій на 03.06.2023 – ситуація на фронті
українські військові війна
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
бомбосховище, укриття
Євро та долар в обмінниках продовжують дешевшати: курс валют 30 травня
євро
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь