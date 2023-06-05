НБУ збиратиме дані про карткові операції українців. Експерт пояснив, для чого це робиться і на кого вплине

Із понеділка, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про безготівкові платежі своїх клієнтів за попередній тиждень.

Про це повідомляє Мінфін з посиланням на лист НБУ, який опинився у розпорядженні видання.

Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб’єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.

Зазначено, що від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);

Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

Оплати в Інтернеті

Переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

У Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Тому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми.

У коментарі Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що в дійсності інформація про перекази відслідковувалась і раніше.

– Є така організація, яка називається Фінансовий моніторинг. І ця організація є в кожному банку, тобто кожен банк моніторить операції з перерахунку коштів. До 30 тис. грн на місяць ніхто жодних питань не ставить, від 30 до 400 тисяч можливий варіант вибіркового контролю, а після 400 тисяч – суцільний контроль. Зараз це Нацбанк, скажімо, стандартизує у вигляді таблиць. Тобто унормовує ті речі, які він і так робив, – каже експерт.

Він зазначає, що нічого надзвичайного, пов’язаного з тим, що хтось додатково збиратиме якісь кошти, не буде, адже є встановлені нормативи, якими це чітко регламентується.

Водночас це зроблено для того, щоб відстежувати, звідки з’являються гроші в людей, які торгують чи роблять інші операції в інтернеті.

Водночас Пендзин наголошує, що Нацбанк не передає ці дані в податкову. Можливо, це буде наступним кроком, але зараз є тільки інструктивний лист Нацбанку, яким він зобов’язує банки передавати інформацію про операції клієнтів.

Джерело : Мінфін

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