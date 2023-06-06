Зміна вирощувальних культур та дефіцит води: які наслідки для економіки України матиме підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Які наслідки це матиме для економіки України та скільки часу знадобиться для їх подолання – Факти ICTV дізнавалися в експерта.

Економіст Олексій Кущ вважає, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть досить суттєвими, як у короткостроковій, так і у стратегічній перспективі.

Вода

Перш за все, це матиме катастрофічні наслідки з точки зору регіонального водного балансу.

– Тут треба говорити не про руйнацію Каховської ГЕС, а про руйнацію каховського гідровузла. Він був одним з ключових елементів водозабезпечення та формування водних ресурсів у північно-черноморському регіоні. Якщо брати Україну, то це три області – Миколаївська, Херсонська та Запорізька. Ну, і ще Крим. Тож це означає викреслити з водного балансу 60% водних ресурсів. Відповідно, якщо ми викреслюємо 60% ресурсів, то викреслюємо 60% споживання води, – каже економіст.

Таким чином, десь до мільйона людей матиме обмежений доступ до прісної води. Буде дефіцит води у таких містах, як Кривий Ріг, Нікополь та інші.

Знищення зрошувального землеробства

Також експерт зауважив, що ще одним наслідком підриву Каховської ГЕС є знищення зрошувального землеробства у регіоні, оскільки саме від станції відходила величезна кількість каналів, які забезпечували його функціонування. Тобто вирощування овочів, фруктів, таких як томати, огірки, знамениті херсонські кавуни, цибуля, часник тощо, тепер під великим питанням.

– З точки зору економічного руйнування, це фактично буде трансформація Причорноморського напівстепу в напівпустелю. Тепер цей регіон може перетворитися на напівпустелю. Фактично можна подивитися на Олешківські піски та зрозуміти, на що може перетворитися цей регіон, – додає Кущ.

Зерно

Кущ зазначає, що Україна втратить 15-20% свого експортного зернового потенціалу через проблеми, які виникнуть у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. І це лише у короткостроковій перспективі.

– Це вплине на характер землеробства у цьому регіоні. Тобто люди, які займалися овочами, фруктами, вирощуванням зерна, яке досить любить вологу, будуть переорієнтовуватися на більш посухостійкі рослини, наприклад, соняшник, – додає він.

Електроенергія

У короткостроковій перспективі знищення Каховської ГЕС із точки зору генерації електроенергії не матиме суттєвого впливу. Тобто Україна зможе знайти відповідні заміни.

Екологічні зміни

Крім того, економіст зазначає, що є великі ризики засолювання цих ґрунтів, адже якщо зникає прісна вода, якою здійснюється полив, то піднімаються ґрунтові води, які здебільшого у регіоні представляють солончаки. Таким чином, буде утворюватися кірка, яка містить у собі важкі метали. Така ерозія ґрунту є досить небезпечним явищем для здоров’я людини.

– Коли в дихання потрапляють солі через висихання ґрунтів, це можна порівняти з екологічною бомбою. Звичайно, воно не буде одразу, але якщо не відновити цей Каховський гідровузол, то в перспективі 10-15 років там буде стан екологічної катастрофи, – додав Кущ.

Скільки часу знадобиться для подолання наслідків

На відновлення гідровузла буде потрібно декілька мільярдів доларів та мінімум п’ять років.

– Якщо завтра почати будувати гідровузол, відновлювати його, то це треба $2 млрд і приблизно п’ять років, – додає Кущ.

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