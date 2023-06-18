ПриватБанк возобновляет прием долларов и евро в терминалах – дата

С 22 июня государственный ПриватБанк, который с конца мая приостановил прием наличных долларов и евро в своих терминалах, возобновит этот процесс.

Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

– Банк восстанавливает услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в пределах установленных норм и правил, – говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка была связана с решением проблемы приема иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения, а также банкнот давних лет выпуска. В Банке добавляют, что финучреждение руководствуется положениями Нацбанка по этому вопросу.

До отмены в конце мая ПриватБанк был единственным банком в Украине, который предоставлял клиентам услугу приема иностранной валюты в терминалах.

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