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Економіка
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ПриватБанк відновлює прийом доларів і євро у терміналах – дата

ПриватБанк відновлює прийом доларів і євро у терміналах – дата
Фото: УНІАН

З 22 червня державний ПриватБанк, який із кінця травня призупинив приймати готівкові долари та євро у своїх терміналах, відновить цей процес.

Про це повідомляється на  сайті ПриватБанку.

– Банк відновлює послугу приймання готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року і співпрацює з регулятором у межах встановлених норм і правил, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що призупинення було пов’язане з вирішенням проблеми приймання іноземних банкнот з ознаками значного зносу або пошкодження і банкнот давніх років випуску. У банку додають, що фінустанова керується положеннями Нацбанку з цього питання.

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ПриватБанк відновлює прийом доларів і євро у терміналах – дата

До скасування наприкінці травня ПриватБанк був єдиним банком в Україні, який надавав клієнтам послугу приймання іноземної валюти в терміналах.

євро, Валюта, долар, ПриватБанк
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