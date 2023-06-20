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После резкого повышения евро подешевел: курс валют 20 июня

євро
Фото: Pixabay

Во вторник, 20 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,94 грн/€1. Это на 14 копеек меньше, чем день назад.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 20.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,90
Доллар 36,55 37,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 41,25
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,80
Доллар 36,70 37,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,15
Доллар 36,70 37,40
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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