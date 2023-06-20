Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Вибухи у Львові: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня

євро
Фото: Pixabay

У вівторок, 20 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,94 грн/€1. Це на 14 копійок менше, ніж день тому.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 20.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,90
Долар 36,55 37,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,05 41,25
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 40,80
Долар 36,70 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,15
Долар 36,70 37,40
Читайте також
Очікуємо на черговий транш МВФ найближчим часом – Шмигаль
Денис Шмигаль

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
НБУ різко підвищив офіційний курс євро на 19 червня
Курс валют, долари
ПриватБанк відновлює прийом доларів і євро у терміналах – дата
Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня
Євро різко здорожчало: курс валют в Україні 14 червня
Курс валют, долари
Євро почало дешевшати: який курс валют 13 червня
Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня
Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 12 червня
курс євро
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (19.06.2023)
Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь