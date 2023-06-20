Після різкого підвищення євро подешевшало: курс валют 20 червня

У вівторок, 20 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,94 грн/€1. Це на 14 копійок менше, ніж день тому.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 20.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,75 40,75 Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,90 Долар 36,55 37,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,05 41,25 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 40,80 Долар 36,70 37,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,15 Долар 36,70 37,40

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.