Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро резко подешевел: курс валют в Украине 26 июня
В понедельник, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,77 грн/€1. Это на 41 копейку меньше, чем до выходных.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 26.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|41
|Доллар
|36,40
|37,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,93
|41,18
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,25
|Доллар
|36,70
|37,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|36,75
|37,45
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