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Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро резко подешевел: курс валют в Украине 26 июня

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,77 грн/€1. Это на 41 копейку меньше, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 26.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,85 41
Доллар 36,40 37,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,93 41,18
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,25
Доллар 36,70 37,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 36,75 37,45
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евро, долар, Курс валют
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