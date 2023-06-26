Евро резко подешевел: курс валют в Украине 26 июня

В понедельник, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,77 грн/€1. Это на 41 копейку меньше, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 26.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40 41 Доллар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,85 41 Доллар 36,40 37,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,93 41,18 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,25 Доллар 36,70 37,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,20 Доллар 36,75 37,45

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