Євро різко подешевшало: курс валют в Україні 26 червня

У понеділок, 26 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,77 грн/€1. Це на 41 копійку менше, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 26.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,85 41 Долар 36,40 37,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,93 41,18 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,25 Долар 36,70 37,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,20 Долар 36,75 37,45

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