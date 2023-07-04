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После падения евро снова дорожает: курс валют 4 июля

долар євро валюта
Фото: Depositphotos

Во вторник, 4 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,85 грн/€1. Это на 15 копеек больше, чем накануне.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 04.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 41,05
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,20
Доллар 36,75 37,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 41,15
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,25
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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