Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
У вівторок, 4 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,85 грн/€1. Це на 15 копійок більше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 04.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41,05
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,20
|Долар
|36,75
|37,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|41,15
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,25
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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