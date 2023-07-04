Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня

долар євро валюта
Фото: Depositphotos

У вівторок, 4 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,85 грн/€1. Це на 15 копійок більше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 04.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,05 41,05
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,20
Долар 36,75 37,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,25
Долар 36,75 37,45
Читайте також
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
долари

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За вихідні євро здешевшало: курс валют в Україні 3 липня
євро
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
долари
Євро почало дешевшати: який курс валют 29 червня
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
Долар та євро продовжують рости в ціні: курс валют 28 червня
Курс валют, долари
Українська молодіжна збірна вийшла у 1/4 фіналу Євро-2023: з ким продовжиться боротьба
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
Відео
Суспільство
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (03.07.2023)
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (03.07.2023)
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь