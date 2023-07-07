Самый высокий показатель за всю историю независимости: золотовалютные резервы Украины достигли $39 млрд

По итогам июня международные резервы Украины выросли до почти $39 млрд. Это является самым высоким показателем за всю историю независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

— В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38,352 млрд, — сообщили в НБУ.

Отмечается, что в течение июня международные резервы продолжали увеличиваться благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших даже чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В целом в течение прошлого месяца динамику международных резервов определял ряд факторов. Это, в частности, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга: на валютные счета правительства в Нацбанке поступило $4,286 млрд. А за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило $704,7 млн. К тому же, Украина уплатила Международному валютному фонду $171,7 млн.

Кроме того, на динамику резервов повлияли операции регулятора на валютном рынке Украины — в июне Национальный банк продал на валютном рынке $1,863 млрд и выкупил в резервы $49,6 млн.

— Поступления от международных партнеров и в дальнейшем оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, — говорится в сообщении.

В НБУ также добавили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

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