Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро в обменниках начал дешеветь: курс валют в Украине 6 июля
В четверг, 6 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,78 грн/€1. Это на 7 копеек меньше, чем вчера.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 06.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|36,65
|37,44
|Доллар
|39,90
|41,10
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,60
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|36,75
|37,45
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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