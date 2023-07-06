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Евро в обменниках начал дешеветь: курс валют в Украине 6 июля

євро
Фото: Pixabay

В четверг, 6 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,78 грн/€1. Это на 7 копеек меньше, чем вчера.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 06.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 36,65 37,44
Доллар 39,90 41,10

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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