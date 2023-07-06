Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро в обмінниках почало дешевшати: курс валют в Україні 6 липня

євро
Фото: Pixabay

У четвер, 6 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,78 грн/€1. Це на 7 копійок менше, ніж учора.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 06.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,95 40,95
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 36,70 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 36,65 37,44
Долар 39,90 41,10

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,60

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 36,75 37,45
Читайте також
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
долари

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар та євро
євро
Після падіння євро знову дорожчає: курс валют 4 липня
долар євро валюта
За вихідні євро здешевшало: курс валют в Україні 3 липня
євро
Експерт розповів, чого очікувати від курсу долара у липні
долари
Євро почало дешевшати: який курс валют 29 червня
Євро в обмінниках почало дешевшати: курс валют в Україні 6 липня
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Євро в обмінниках почало дешевшати: курс валют в Україні 6 липня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Євро в обмінниках почало дешевшати: курс валют в Україні 6 липня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Євро в обмінниках почало дешевшати: курс валют в Україні 6 липня
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Євро в обмінниках почало дешевшати: курс валют в Україні 6 липня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь