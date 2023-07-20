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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

НБУ резко понизил курс евро 20 июля: сколько стоит валюта в банках

НБУ резко понизил курс евро 20 июля: сколько стоит валюта в банках
Фото: Depositphotos

После нескольких дней роста курса евровалюты к украинской гривне в четверг, 20 июля, Нацбанк Украины резко понизил его на 14 копеек — до 41,01 грн/€.

В то же время официальный курс американского доллара стабилен с июля 2022 года и составляет 36,57 грн/$.

Курс валют 20 липня 2023

Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от курса, установленного НБУ.

Курс валют в Приватбанку:

Валюта покупка продажа
Евро 40,65 41,65
Доллар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа
Евро 40,95 41,95
Доллар 36,45 37,65

Курс валют в Монобанку:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41 42,2
Доллар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,1 42,15
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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