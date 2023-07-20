НБУ резко понизил курс евро 20 июля: сколько стоит валюта в банках
После нескольких дней роста курса евровалюты к украинской гривне в четверг, 20 июля, Нацбанк Украины резко понизил его на 14 копеек — до 41,01 грн/€.
В то же время официальный курс американского доллара стабилен с июля 2022 года и составляет 36,57 грн/$.
Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от курса, установленного НБУ.
Курс валют в Приватбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,65
|41,65
|Доллар
|36,55
|37,15
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,95
|41,95
|Доллар
|36,45
|37,65
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41
|42,2
|Доллар
|36,7
|37,3
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,1
|42,15
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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