НБУ резко понизил курс евро 20 июля: сколько стоит валюта в банках

После нескольких дней роста курса евровалюты к украинской гривне в четверг, 20 июля, Нацбанк Украины резко понизил его на 14 копеек — до 41,01 грн/€.

В то же время официальный курс американского доллара стабилен с июля 2022 года и составляет 36,57 грн/$.

Стоимость валюты в обменниках украинских банков отличается от курса, установленного НБУ.

Курс валют в Приватбанку:

Валюта покупка продажа Евро 40,65 41,65 Доллар 36,55 37,15

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта покупка продажа Евро 40,95 41,95 Доллар 36,45 37,65

Курс валют в Монобанку:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 41 42,2 Доллар 36,7 37,3

Курс валют в УкрСиббанке:

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