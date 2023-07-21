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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Деньги за поврежденное жилье, которое люди восстановили своими силами, начнут выплачивать осенью – Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Программа выплат компенсаций за поврежденное во время ракетных и артиллерийских обстрелов россиян и боевых действий жилье, которое граждане уже восстановили за свой счет, начнет работать осенью.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Сегодня мы примем изменения, которые позволят выплатить компенсацию людям, которые уже сделали ремонт за свой счет. Мы дали обещание и выполняем его. Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации подробно информируют о том, как будет выглядеть механизм такой компенсации. Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты, – сказал он.

Премьер-министр отметил, что ремонт и восстановление жилья является одним из приоритетов бюджетных расходов.

Также 21 июля Шмыгаль отчитывался, что за первые полгода 2023-го украинское правительство выделило 672 млрд грн на оборонные нужды, в том числе на зарплаты военным, закупку вооружения и укомплектование бойцов ВСУ всем необходимым.

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виплати, Деньги, Денис Шмыгаль, Російська агресія
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