Гроші за пошкоджене житло, яке люди відновили самотужки, почнуть виплачувати восени – Шмигаль
Програма виплат компенсацій за пошкоджене під час ракетних та артилерійських обстрілів росіян та бойових дій житло, яке громадяни вже відновили власним коштом, почне працювати восени.
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Сьогодні ми приймемо зміни, які дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Ми дали обіцянку і виконуємо її. Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації докладно поінформують про те, як виглядатиме механізм такої компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати, – сказав він.
Прем’єр-міністр зазначив, що ремонт та відновлення житла є одним із пріоритетів бюджетних видатків.
Також 21 липня Шмигаль звітував, що за перші пів року 2023-го український уряд виділив 672 млрд грн на оборонні потреби, зокрема на зарплати військовим, закупівлю озброєння та укомплектування бійців ЗСУ всім необхідним.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик