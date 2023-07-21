Гроші за пошкоджене житло, яке люди відновили самотужки, почнуть виплачувати восени – Шмигаль

Програма виплат компенсацій за пошкоджене під час ракетних та артилерійських обстрілів росіян та бойових дій житло, яке громадяни вже відновили власним коштом, почне працювати восени.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Сьогодні ми приймемо зміни, які дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Ми дали обіцянку і виконуємо її. Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації докладно поінформують про те, як виглядатиме механізм такої компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати, – сказав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що ремонт та відновлення житла є одним із пріоритетів бюджетних видатків.

Також 21 липня Шмигаль звітував, що за перші пів року 2023-го український уряд виділив 672 млрд грн на оборонні потреби, зокрема на зарплати військовим, закупівлю озброєння та укомплектування бійців ЗСУ всім необхідним.

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