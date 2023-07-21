Кожна копійка йде на ЗСУ. Шмигаль розповів, скільки коштів виділили на оборону у першій половині 2023

За перші пів року 2023-го український уряд виділив 672 млрд грн на оборонні потреби, зокрема на зарплати військовим, закупівлю озброєння та укомплектування бійців ЗСУ всім необхідним.

Про це під час засідання уряду заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що за перші шість місяців поточного року абсолютно всі податки громадян та бізнесу становлять 600 млрд грн.

– Тобто кожну гривню і кожну копійку, яку громадяни України платять у бюджет, ми одразу направляємо на зарплати військових, техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення нашої армії,– сказав Шмигаль.

Також прем’єр звернувся до керівників місцевої та центральної влади із закликом з розумом використовувати бюджетні кошти і спрямовувати їх на оборону та відбудову пошкоджених від ракетних ударів РФ об’єктів інфраструктури.

– Всі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Ми неодноразово говорили про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування. Сьогодні весь цивілізований світ нас підтримує, це дає нам можливість реалізовувати реформи та проєкти без бюджетного фінансування, – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, у 2022 році український уряд виділив на безпеку та оборону 1 536,6 млрд грн. Зокрема, видачу коштів вдалося збільшити завдяки внесенню змін до закону про держбюджет на 928,8 млрд грн та резервному фонду на 302,8 млрд грн.

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