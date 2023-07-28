КВЭД для фрилансера: как правильно выбирать и что понадобится
Фрилансеры — люди, которые работают сами на себя. То есть они самостоятельно ищут рабочие проекты, могут одновременно сотрудничать с несколькими компаниями и не привязаны к определенной фирме или работодателю.
Обычно работа фрилансеров удаленная без юридического оформления. Однако если вольнонаемный сам решает выйти из тени и начать платить налоги, то должен выбрать форму своей деятельности.
Это может быть физическое лицо-предприниматель (ФЛП), частный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью.
Самый простой способ выйти из тени — стать ФЛП. Однако все зависит от вида деятельности, какой планируется оборот и доход, будут ли наемные работники и тому подобное.
При открытии ФЛП нужно определить вид своей экономической деятельности. Простыми словами, выбрать КВЭД.
Как фрилансеру выбрать правильный КВЭД при открытии ФЛП — узнавали Факты ICTV.
КВЭД: что это
Это классификатор видов экономической деятельности. То есть код, который содержит все возможные направления работы предприятий.
КВЭД определяется в начале деятельности лица, то есть при регистрации ФЛП. Именно этот код систематизирует виды деятельности.
От выбранного вида деятельности будет зависеть возможность ее ведения, отчетность и налогообложение.
Как фрилансеру выбрать КВЭД
На самом деле сделать это проще, чем кажется.
Сначала нужно определиться и проанализировать, какой ваш основной вид деятельности, а какие дополнительные. Это важный момент, поскольку если при регистрации вы укажете один вид деятельности, а будете заниматься другим, это может привести к негативным последствиям.
Проанализируйте свою деятельность:
- чем сейчас занимаетесь и чем планируете заниматься;
- от какой сферы будете получать основной доход;
- какие дополнительные услуги будете предоставлять и тому подобное.
Все КВЭД разделены на секции, те — на разделы, те на группы, а группы на классы. При этом секции не нужно указывать, указывается только раздел, группа и класс.
Чтобы выбрать необходимый КВЭД, нужно воспользоваться государственным сервисом для определения кодов видов экономической деятельности.
Сначала выбираете сектор — вид деятельности, в которой планируется бизнес. Далее раздел — узкое описание экономической деятельности.
После этого выбираете группу и свой КВЭД. На каждом этапе есть объяснения по сектору, разделу, группе или КВЭД, а также случаи, когда он не подходит.
Например, если вы работаете в IT-отрасли и продаете свои услуги онлайн, вам могут подойти следующие КВЭД:
- 62.01 Компьютерное программирование.
- 58.21 Издание компьютерных игр.
- 58.29 Издание другого программного обеспечения.
- 63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-сайтах и связанная с ними деятельность.
- 18.20 Тиражирование звуко -, видеозаписей и программного обеспечения.
- 47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах.
- 47.91 Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть Интернет.
- 62.01 Компьютерное программирование;
- 62.02 Консультирование по информатизации;
- 62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.
Если вы копирайтер, обратите внимание на следующие КВЭД:
- 63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.
- 63.99 Предоставление других информационных услуг.
- 63.12 Веб-порталы.
- 90.03 Индивидуальная художественная деятельность.
- 62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.
Для фотографов подойдет КВЭД — 74.2 Деятельность в сфере фотографии.
Как выбрать КВЭД через государственный сервис: инструкция
Выбираем КВЭД, например, для графического дизайнера без постоянной работы:
- Перейдите на сайт Государственного сервиса для определения кодов видов экономической деятельности.
- Выберите необходимую секцию. Для графического дизайнера подойдет секция М — профессиональная, научная и техническая деятельность.
- Теперь выбираем раздел. Вам подойдет раздел 74 Другая профессиональная, научная и техническая деятельность.
- Далее соответствующую группу — Специализированная деятельность по дизайну (74.1). Именно этот класс включает деятельность графических дизайнеров.
Выбор КВЭД одинаковый для всех других профессий – вам необходимо лишь точно подобрать вид своей деятельности.
Ведь после выбора КВЭД и регистрации ФЛП вы имеете право заниматься исключительно той деятельностью, по которой зарегистрированы.
— Кстати, на законодательном уровне не установлено никаких ограничений по количеству КВЭД, то есть при регистрации можно отметить сколько угодно видов деятельности и добавить или изменить их позже. Однако КВЭД, зарегистрированный в заявлении во время первичной регистрации, будет считаться основным видом деятельности.
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