Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – это документ, содержащий важную информацию о предпринимателе на протяжении всего его периода деятельности. Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн – читайте в материале.

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн и зачем это нужно: отвечает эксперт

По словам бухгалтера Илоны Адасюк, ФЛП, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность и избравшие упрощенную систему налогообложения, должны иметь документы, которые это все подтвердят. К таким документам относятся:

  1. Выписка из Единого государственного реестра.
  2. Выписка из реестра плательщиков единого налога.

По словам эксперта, все указанные документы можно получить онлайн.

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: простая инструкция

Документ можно быстро получить через портал Дія, и плата за предоставление сведений в 2026 году обойдется в 125 грн. Чтобы получить выписку из ЕГР для ФЛП, воспользуйтесь следующими шагами:

  1. Зайдите в Дію в указанный раздел и нажмите Получить выписку.
  2. Авторизуетесь с помощью BankID, Дія.Підпис или электронной подписи.
  3. Проверьте личные данные: ФИО и РНОКПП (ранее – ИНН). Они автоматически подтягиваются.
  4. Оплатите услугу с помощью банковской карты или Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
  5. Выписка будет в личном кабинете через несколько минут. Ее можно найти в разделе Услуги – Полученные документы.

Как бесплатно получить выписку из ЕГР для индивидуального предпринимателя

Официальные данные из Единого государственного реестра (ЕГР) в 2026 году можно получить бесплатно через электронные государственные сервисы, в частности с помощью онлайн-поиска на портале Министерства юстиции Украины.

Самый быстрый способ — воспользоваться функцией бесплатного запроса ЕГР, которая позволяет просмотреть базовую информацию о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях без формирования платной выписки.

Для этого пользователь переходит на соответствующий сервис, выбирает тип субъекта — юридическое лицо или ФЛП — и вводит идентификационные данные: для компаний это может быть название или код ЕГРПОУ, для ФЛП — фамилия, имя, отчество или налоговый номер, а также, при необходимости, паспортные данные.

После подтверждения через защитную проверку (капчу) система отображает открытые сведения из реестра. Для юридических лиц это, как правило, статус компании (действующая или прекратившая деятельность), данные о руководителе и учредителях, конечных бенефициарных владельцах, видах экономической деятельности (КВЭД), юридический адрес и другие регистрационные сведения.

Для физических лиц-предпринимателей доступны ФИО, место регистрации, перечень КВЭД, дата и номер государственной регистрации, а также информация об учете в налоговых и статистических органах.

Важно отметить, что такой онлайн-просмотр носит информационный характер и не заменяет официальную выписку из ЕГР, однако по содержанию содержит те же ключевые регистрационные данные, которые используются для общего ознакомления с субъектом хозяйствования.

С 19 января 2026 года Министерство юстиции Украины возобновило полноценный доступ к открытым данным Единого государственного реестра (ЕГР), что расширяет возможности бесплатного получения базовой информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Речь идет о том, что данные из реестра снова можно получать не только через официальный государственный портал, но и через сторонние аналитические сервисы, которые работают с открытыми государственными данными. Среди них — платформы типа OPENDATABOT и YouControl, которые агрегируют информацию из ЕГР и предоставляют ее в структурированном виде.

Такие сервисы позволяют быстро проверить компанию или предпринимателя: получить данные о регистрационном статусе, руководстве, видах деятельности (КВЭД), адресе регистрации, бенефициарных владельцах и другие открытые сведения. Фактически они дублируют государственные данные, но предоставляют их в более удобном аналитическом формате для бизнес-проверок.

В то же время важно различать информационный доступ и официальные документы. Если требуется юридически значимая выписка из ЕГР — например, для суда, нотариуса или официальных процедур — она формируется исключительно через сайт Министерства юстиции как платный документ с QR-кодом, подтверждающим его подлинность.

Зато для обычной проверки контрагента, анализа компании или первичной оценки рисков достаточно бесплатного доступа к открытым данным или использования аналитических платформ, работающих на их основе.

