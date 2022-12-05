Декабрь, 05 в 18:59

Фрилансеры — это люди, которые сами ищут себе проекты и могут работать на несколько компаний одновременно. Они не привязаны к одной фирме или работодателю и обычно работают удаленно, что дает им возможность выполнять работу из любой точки планеты.

Фриланс — это свободная удаленная работа без юридического оформления. В современном мире фрилансер может предлагать свои услуги на различных интернет-ресурсах, в мессенджерах и на сайтах по поиску работы. Наиболее распространенные области для фриланса: программирование, реклама, юриспруденция, журналистика, фотография.

До 2022 года фриланс в Украине не имел никакого законного отражения. Однако 18 июля 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №5161, который напрямую касается всех украинских фрилансеров.

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Проект регулирует вопросы нестандартных форм занятости для специалистов, выполняющих работу на непостоянной основе, и предлагает новую форму трудовых отношений.

Основная задача закона: вытащить из тени всех фрилансеров и оформлять их в соответствии с законодательством о труде.

Факты ICTV узнавали, как украинским фрилансерам выйти из тени и начать платить налоги в 2023 году.

Выход из тени: как фрилансеру узаконить свою работу

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что каждый фрилансер может сам решать, нужно платить налоги или нет.

— Конечно, в некоторых случаях регистрация ФЛП является обязательной. Например, в случае, если нужно получить какое-то разрешение или лицензию. Если лицо занимается индивидуальной деятельностью, лицензии на работу не нужны, поэтому люди сами принимают решение — регистрироваться как ФЛП и декларировать доходы или нет, — отмечает Кравец.

Адвокат добавляет, что обязанностью каждого гражданина является уплата налогов, однако заставить фрилансеров это делать невозможно.

В случае, если свободнонаемный сам решает выйти из тени и начать платить налоги, фрилансер должен выбрать форму своей деятельности.

— Это может быть физическое лицо — предприниматель (ФЛП), частный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью. То есть это зависит от того, какой деятельностью занимается фрилансер, какой планируется оборот, доход, — перечисляет Кравец.

Адвокат предостерегает: если фрилансер решает открывать ФЛП, он должен понимать, что теперь несет ответственность всем имуществом, которое у него есть.

— С одной стороны, ФЛП имеют возможность работать на упрощенной системе налогообложения и отчетности, а с другой — физлицо-предприниматель несет ответственность всем своим имуществом, — добавляет адвокат.

Как фрилансерам открыть ФЛП

Сначала необходимо обратиться в Государственную регистрационную службу Украины. Там нужно будет написать соответствующее заявление, отметив КВЭД своей деятельности.

Также государственному регистратору нужно предоставить заявление и копию паспорта. А на следующий день забрать выписку из Единого реестра.

Когда выписка будет на руках, надо обратиться в Государственную налоговую службу Украины и вновь написать заявление, в котором указать желаемую группу и процент уплаты налога как ФЛП и форму налогообложения (упрощенную или общую).

Через несколько дней надо вернуться в Налоговую службу и забрать Выписку из реестра налогоплательщиков. Там будут отмечены личные данные фрилансера, группа и процент ФЛП и КВЭД. Также в налоговой вам предоставят реквизиты для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и процента с дохода.

Вам нужно будет открыть в любом украинском банке специальный счет для ФЛП. Через него должна проходить вся ваша прибыль.

Открыть ФЛП можно также онлайн на портале Дія. Для этого необходимо:

Авторизоваться в личном кабинете на портале Дія с помощью электронной подписи. Найти услугу Автоматическая регистрация ФЛП. Заполнить онлайн-форму на получение услуги. Подписать электронной подписью и отправить.

Заполненное заявление будет проверено и автоматически отправлено в ЕГР для проведения государственной регистрации в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.

Если вы избрали систему налогообложения (как общую, так и упрощенную), соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту вашей регистрации или по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Чтобы понять, какой тип налогообложения подходит для вашей деятельности, надо пройти краткий опросник на портале Дія. Он поможет определиться с системой налогообложения и сразу покажет проценты, которые вы будете платить.

Например, ФЛП на общей системе должны уплачивать НДФЛ (18% от минимальной заработной платы раз в квартал), военный сбор (1,5%) и ЕСВ (22% от минимальной заработной платы раз в квартал).

Чаще всего предприниматели-фрилансеры выбирают III группу единого налога на 2% или 5% (это упрощенная система налогообложения).

ФЛП III группы на 5% должен платить 5% от суммы своего дохода и постоянную сумму ЕСВ. В 2023 году она составит 1 474 грн в месяц.

Периодичность уплаты — ежеквартально, сроки уплаты налогов — до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ЕСВ) и до 50 календарных дней после окончания календарного квартала (единый налог).