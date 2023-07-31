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Экономика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Две компании Шостака одержали победу в рейтинге Антикрихкість

Рейтинг Антикрихкість

Delо.ua подвело итоги рейтинга Антикрыхкость о компаниях, которые уже 16 месяцев полномасштабного вторжения продолжают работать и делают все, чтобы помочь украинцам пережить тяжелые военные времена.

В номинации Опора тыла рейтинга одержали победу сразу две компании Руслана Шостака и Валерия Киптыка – EVA и VARUS.

— Сейчас не время для соревнований — все делают максимум для нашей победы, однако потребители и эксперты высоко оценили нашу работу, за что я им искренне благодарен. Сегодня каждая украинская семья является пользователем сети EVA. Оставаться территорией стабильности, обеспечивать нашего покупателя всем необходимым – ключевая задача бизнеса.

А VARUS с начала войны активно поддерживает украинского производителя, сохраняя разнообразие и доступность товара на своих полках. При этом EVA и VARUS продолжают развиваться – открывают новые магазины, создают рабочие места в Украине, не говоря уже о многомиллионной помощи украинской армии и социально незащищенным слоям населения, – отметил основатель и совладелец сетей Руслан Шостак.

Рейтинг определяли в два этапа. На первом этапе читатели издания путем открытого голосования выбрали shortlist из 50 компаний, а в результате редколлегия выбрала бизнесы как пример стабильности, устойчивости, способности восстанавливаться и помогать другим.

Во втором этапе 30 компаний-победителей были распределены по номинациям членами комиссии, состоящей из представителей бизнеса, экспертов и редакции издания.

Напомним, EVA — крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья. Предлагает широкий ассортимент косметики, парфюмерии, аксессуаров, средств по уходу за малышами и бытовых товаров известных мировых и собственных брендов (всего более 30 тыс. ассортиментных позиций).

Сеть насчитывает более 1000 магазинов по всей Украине. Почти каждая украинская семья-клиенты сети EVA. С начала войны сеть открыла 48 новых магазинов.

Имеет эффективную программу помощи сотрудникам и активно работает с украинскими фондами, поддерживая армию и детей-сирот.

С начала войны вместе с клиентами компания аккумулировала и перечислила более 40 млн грн на помощь стране, а именно Силам обороны и пострадавшим от российской агрессии.

Также сеть активно присоединилась к проектам одного из владельцев торговой сети Руслана Шостака – ГеройКар и Дитинство без війни. Сумма инвестиций владельца бизнеса в два проекта составила более 500 млн грн.

VARUS — национальная сеть супермаркетов, занимающаяся розничной торговлей и электронной коммерцией, имеет сервис онлайн-доставки. Владеет восемью собственными торговыми марками.

VARUS активно помогает ВСУ и различным фондам, присоединяется к волонтерским проектам, собирает гуманитарную помощь и продуктовые корзины для тех, кто в этом больше всего нуждается. Активно присоединилась к социальным инициативам одного из владельцев сети, помогая украинским детям-сиротам пережить войну, а ВСУ – получить надежные пикапы для выполнения боевых задач.

Сеть также увеличила поддержку украинских производителей.

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бізнес в Україні, Рейтинг
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