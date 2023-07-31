Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Економіка
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Дві компанії Шостака перемогли в рейтингу Антикрихкість

Рейтинг Антикрихкість

Delо.ua підбило підсумки рейтингу Антикрихкість про компанії, які вже 16 місяців повномасштабного вторгнення продовжують працювати та роблять усе, щоб допомогти українцям пережити важкі воєнні часи.

У номінації Опора тилу рейтингу перемогли одразу дві компанії Руслана Шостака та Валерія Кіптика – EVA і VARUS.

– Зараз не час для змагань – усі роблять максимум для нашої перемоги, проте споживачі та експерти високо оцінили нашу роботу, за що я їм щиро вдячний. Сьогодні кожна українська родина є користувачем мережі EVA. Залишатися територією стабільності, забезпечувати нашого покупця всім необхідним – ключове завдання бізнесу.

А VARUS від початку війни активно підтримує українського виробника, зберігаючи різноманітність і доступність товару на своїх полицях. Водночас EVA і VARUS продовжують розвиватися – відкривають нові магазини, створюють робочі місця в Україні, не кажучи вже про багатомільйонну допомогу українській армії та соціально незахищеним верствам населення, – зазначив засновник і співвласник мереж Руслан Шостак.

Рейтинг визначали у два етапи. На першому етапі читачі видання шляхом відкритого голосування обрали shortlist із 50 компаній, а тоді редколегія обрала бізнеси як приклад стабільності, стійкості, здатності відновлюватися та допомагати іншим.

У другому етапі 30 компаній-переможців були розподілені за номінаціями членами комісії, яка складається з представників бізнесу, експертів і редакції видання.

Нагадаємо, EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. Пропонує широкий асортимент косметики, парфумерії, аксесуарів, засобів для догляду за малюками та побутових товарів відомих світових і власних брендів (загалом понад 30 тис. асортиментних позицій).

Мережа налічує понад 1000 магазинів по всій Україні. Майже кожна українська родина – клієнти мережі EVA. З початку війни мережа відкрила 48 нових магазинів.

Має ефективну програму допомоги співробітникам та активно працює з українськими фондами, підтримуючи армію і дітей-сиріт.

Від початку війни разом із клієнтами компанія акумулювала й перерахувала понад 40 млн грн на допомогу країні, а саме Силам оборони та постраждалим від російської агресії.

Також мережа активно долучилася до проєктів одного з власників торговельної мережі Руслана Шостака — ГеройКар і Дитинство без війни. Сума інвестицій власника бізнесу у два проєкти склала понад 500 млн грн.

VARUS – національна мережа супермаркетів, що займається роздрібною торгівлею та електронною комерцією, має сервіс онлайн-доставки. Володіє вісьмома власними торговими марками.

VARUS активно допомагає ЗСУ та різним фондам, долучається до волонтерських проєктів, збирає гуманітарну допомогу та продуктові кошики для тих, хто цього найбільше потребує. Активно долучилася до соціальних ініціатив одного з власників мережі, допомагаючи українським дітям-сиротам пережити війну, а ЗСУ – отримати надійні пікапи для виконання бойових завдань.

Мережа також збільшила підтримку українських виробників.

Читайте також
Україна отримала $1,25 млрд грантових коштів від США: на що їх витратять
США Україна

бізнес в Україні, Рейтинг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Податки для ФОП, кредити на житло та нові правила для ВПО: що зміниться з 1 серпня
Зміни в Україні з 1 серпня 2023
Рейтинг приватних університетів України 2023
Узагальнений рейтинг приватних закладів вищої освіти України 2023 року
Вічні посилання: що це, для чого потрібні та де купити
Українська бірда вічних посилань
Запуск масштабного виробництва: після 18 місяців простою ПРАТ Вінницяпобутхім відновить роботу
ПРАТ Вінницяпобутхім
Кубраков: Відкриття нового об’єкта McDonald’s в Україні – важливий сигнал для бізнесу
Дві компанії Шостака перемогли в рейтингу Антикрихкість
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
Дві компанії Шостака перемогли в рейтингу Антикрихкість
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)
Дві компанії Шостака перемогли в рейтингу Антикрихкість
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)
Дві компанії Шостака перемогли в рейтингу Антикрихкість
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
Дві компанії Шостака перемогли в рейтингу Антикрихкість
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь