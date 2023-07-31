Если не открыть ФЛП: сколько можно работать без официального оформления деятельности

Многие украинцы занимаются предпринимательской деятельностью без официального оформления. Поэтому важно знать, что будет, если не регистрировать ФЛП, и какой штраф за такое нарушение придется уплатить.

Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца, сколько можно работать без открытия ФЛП и какая ответственность предусмотрена за неофициальную предпринимательскую деятельность.

Сколько можно работать без ФЛП

— Так работать нельзя вообще нисколько! Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то должны ее официально оформить каким-то образом, — говорит Кравец.

Вы можете быть самозанятым лицом (плательщик налога, который является физическим лицом-предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в рамках такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности) или быть физическим лицом-предпринимателем (ФЛП).

То есть в Украине запрещается осуществлять любую деятельность физическим лицам без регистрации или без получения лицензии, разрешения или другого документа для осуществления определенных видов деятельности.

Что будет, если не открыть ФЛП

За деятельность без государственной регистрации как ФЛП или осуществление независимой профессиональной деятельности без взятия на налоговый учет в Украине предусмотрен штраф в размере 340 грн.

— Более того, если физическое лицо осуществляло предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как ФЛП, и не подавало налоговую отчетность за периоды ее осуществления, то за это можно получить штраф в размере 340 грн (за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу), — добавляет юрист.

Что в Украине считается предпринимательской деятельностью

В Главном управлении ГНС отмечают, что предпринимательство, предпринимательская деятельность — самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск, хозяйственная деятельность для достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

То есть любая деятельность, за которую вы получаете прибыль, должна быть задекларирована и облагаться налогом. Это касается интернет-магазинов, фрилансеров, мелких торговцев и тому подобное.

Однако обратите внимание на слово систематическая. То есть, открывать ФЛП нужно в том случае, если вы занимаетесь работой, которая постоянно приносит вам доход.

Согласно практике правоприменения, к критерию систематичности относят деятельность, которая осуществлялась три и более раз в течение одного года.

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