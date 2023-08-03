Международные грузоперевозки Украины: тенденции рынка

Рынок международных грузовых перевозок Украины в 2023 году находится в состоянии неопределенности. С одной стороны, война оказала негативное влияние на экономику страны, что привело к сокращению объемов грузоперевозок.

С другой — Украина является важным транзитным государством, и через ее территорию проходят ключевые логистические маршруты, соединяющие Европу и Азию.

Это создает возможности для развития международных грузоперевозок в Украине, но в то же время требует от участников рынка гибкости и адаптации к меняющимся условиям.

Согласно данным международной транспортной биржи Degruz.com, в Украине по состоянию на 2022-2023 годы работало более 17 тыс. компаний, осуществляющих международные перевозки.

Наиболее популярные международные маршруты, по которым ездят украинские фуры, можно посмотреть в данном разделе биржи.

Что ожидает международные перевозки товаров из Украины в Европу

В результате подписания Украиной с Европейским Союзом соглашения о “транспортном безвизе” в 2022 году, открылась новая перспектива для двусторонних международных автоперевозок, освободив украинских перевозчиков от необходимости получения разрешений на рейсы в страны ЕС.

Одним из явных конкурентных преимуществ украинских водителей стало отсутствие необходимости соблюдать Пакет мобильности, который устанавливал правила для улучшения условий работы водителей и был введен на рынке транспортных услуг Европейского Союза.

Благодаря отказу западных перевозчиков от езды в Украину из-за войны, весь товарооборот между Украиной и ЕС сегодня обслуживают украинские компании. Это предоставляет значительные возможности для развития транспортной отрасли в стране.

Подписанное соглашение имеет срок действия в один год, однако Министерство инфраструктуры Украины планирует начать переговоры о его продлении, что демонстрирует стремление к долгосрочному партнерству с Европейским Союзом.

Украине предстоит проявить настойчивость и умение реализовать свои возможности, чтобы стать лидером на Европейском рынке автомобильных грузоперевозок. Хотя многое будет зависеть от времени и обстоятельств, важно понимать, что любой кризис также представляет собой возможность – шанс занять новую нишу, ранее недоступную, и достичь того, что казалось невозможным. Тогда настоящая решимость и инновационный подход становятся ключевыми факторами успеха.

Однако есть и негативные тенденции которые влияют на рост транспортных услуг и как следствие падения конкуретности со стороны транспортных компаний.

Одной из таких проблем является топливный кризис 2022-2023 года. В среднем цена коммерческого дизельного топлива в Европе возросла на 45,7%, а газомоторного топлива – на 127,5%.

Стоимость топлива в Украине также была подвержена резким колебаниям и фактически сравнялась с ценой ближайших европейских соседей.

Выводы и прогнозы

В целом рынок международных грузовых перевозок в Украине в 2023 году находится в состоянии неопределенности. Однако есть потенциал для роста, и участники рынка должны быть готовы к различным вызовам и рискам.

Основные перспективы рынка будут связаны с восстановлением экономики страны и ростом спроса на услуги логистических компаний. Но рынок грузоперевозок будет находиться под влиянием различных рисков, таких, как рост цен на топливо и война в Украине.

Важное конкурентное преимущество украинских водителей – отсутствие Пакета мобильности, а также отказ западных перевозчиков ездить в Украину из-за войны дает дополнительные преимущества для украинских компании, что открывает возможности для развития транспортной отрасли.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.