Как собирать деньги на ВСУ: нужно ли платить налоги и открывать отдельный счет

Сегодня почти каждый украинец приобщается к волонтерской работе.

Одни создают разнообразные сборы, покупают авто и другие необходимые вещи для военных, другие — регулярно присылают донаты на снаряжение или технику для ВСУ.

Как легально собирать деньги на ВСУ, чтобы не возникало проблем с налоговой, и что нужно сделать перед открытием денежного волонтерского сбора — Факты ICTV спросили у налогового консультанта Ирины Куимовой.

Как начать собирать деньги на ВСУ

По словам Куимовой, чтобы волонтерские сборы были легальными, необходимо сначала зарегистрироваться в государственном Реестре волонтеров и указать конкретный расчетный счет, на который будут собираться донаты.

— Сегодня зарегистрироваться в реестре волонтеров можно офлайн в налоговой или онлайн через электронный кабинет налогоплательщика (это заявление можно создать в разделе ведения отчетности по коду F1308302). Для регистрации нужно подать соответствующее заявление (в бумажной или электронной форме) с указанием реквизитов счетов, открытых в банке на ваше имя, — говорит налоговый консультант.

Перечень документов, которые нужно иметь:

Заявление о включении в Реестр волонтеров.

Копия идентификационного кода.

Копия паспорта.

Справка об открытии счета, на который будут собираться благотворительные взносы.

Реквизиты счетов, открытых в банке на имя волонтера, предназначенные для осуществления благотворительной деятельности, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика/серии (при наличии) и номер паспорта указываются непосредственно в заявлении.

Если все документы поданы правильно, то в течение одного рабочего дня Государственная налоговая служба должна включить вас в реестр волонтеров и предоставить выписку.

Можно ли собирать деньги на свою личную карту

Нет, нельзя. Важно, чтобы средства, которые вам будут донатить украинцы, зачислялись на специальный расчетный счет или карту. Поэтому перед регистрацией волонтера необходимо открыть в своем банке отдельный счет для донатов.

— Если вы не хотите платить налоги за донаты, то должны открыть специальную карту. Ведь все деньги, которые будут зачисляться на вашу личную карту, подлежат налогообложению, — добавляет Куимова.

Также важно, чтобы расходы на благотворительность (чеки, накладные, фотоотчеты) были документально подтвержденны.

Подлежат ли налогообложению донаты

Единственный легальный способ собирать деньги на карту, не платя при этом налоги — зарегистрироваться в государственном Реестре волонтеров.

— Если вы официально зарегистрированы как волонтер, есть в Реестре волонтеров и там указан ваш налогово-расчетный счет, на который вы принимаете средства, тогда налоги за донаты платить не нужно, — говорит налоговый консультант.

В случае, если вы будете собирать деньги на другие счета (сведения о которых у налоговой нет), то все такие поступления юридически будут считаться другими доходами граждан. А это значит, что их нужно задекларировать и уплатить налог — 18% на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Какие декларации должен подавать волонтер

Хотя регистрация в реестре волонтеров освобождает от уплаты налогов из собранных средств, волонтер должен в конце каждого года подавать в ГНС декларацию о доходах.

— При заполнении декларации о доходах, волонтер должен указать суммы всех сборов в разделе 3 декларации (код строки 11.3 – Другие доходы, не подлежащие налогообложению). Только так собранные средства не будут подлежать налогообложению, — говорит Куимова.

По словам налогового консультанта, волонтеры, которые собирают деньги на ВСУ, также должны вести учет доходов и расходов.

— Это можно делать в Excel-таблице. Доходы должны быть отражены одной суммой, а расходы должны быть подкреплены чеками, квитанциями, фотографиями, видео и т. д. То есть волонтер должен иметь документальное подтверждение, на что были потрачены донаты и куда переданы. К декларации это подкреплять не нужно, но подверждение о расходах может спросить у вас налоговая, — говорит эксперт.

Куимова также советует украинцам, которые присылают донаты, всегда указывать назначение платежа. Например, можно писать — На ВСУ.

Назначение платежа необходимо для того, чтобы банк не заблокировал счет волонтера.

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