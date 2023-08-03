Як збирати гроші на ЗСУ: чи потрібно сплачувати податки та відкривати окремий рахунок

Сьогодні майже кожен українець долучається до волонтерської роботи.

Одні створюють різноманітні збори, купують авто та інші необхідні речі для військових, інші – регулярно надсилають донати на спорядження чи техніку для ЗСУ.

Як легально збирати гроші на ЗСУ, аби не виникало проблем з податковою, та що потрібно зробити перед відкриттям грошового волонтерського збору – Факти ICTV запитали у податкового консультанта Ірини Куімової.

Зараз дивляться

Як почати збирати гроші на ЗСУ

За словами Куімової, щоб волонтерські збори були легальними, необхідно спершу зареєструватися у державному Реєстрі волонтерів та вказати конкретний розрахунковий рахунок, на який будуть збиратися донати.

– Сьогодні зареєструватися у Реєстрі волонтерів можна офлайн у податковій або онлайн через електронний кабінет платника податків (цю заяву можна створити у розділі Ведення звітності за кодом F1308302). Для реєстрації потрібно подати відповідну заяву (у паперовій чи електронній формі) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банку на ваше ім’я, – каже податковий консультант.

Перелік документів, які потрібно мати:

Заява про включення до Реєстру волонтерів.

Копія ідентифікаційного коду.

Копія паспорта.

Довідка про відкриття рахунку, на який збиратимуться благодійні внески.

Реквізити рахунків, відкритих у банку на ім’я волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційний номер облікової картки платника податків/серії (за наявності) та номер паспорта зазначаються безпосередньо у заяві.

Якщо всі документи подано правильно, то протягом одного робочого дня Державна податкова служба має включити вас у реєстр волонтерів та надати витяг.

Чи можна збирати гроші на свою особисту картку

Ні, не можна. Важливо, щоб кошти, які вам будуть донатити українці, зараховувалися на спеціальний розрахунковий рахунок або карту. Тому перед реєстрацією волонтера необхідно відкрити у своєму банку окремий рахунок для донатів.

– Якщо ви не хочете сплачувати податки за донати, то маєте відкрити спеціальну картку. Адже усі гроші, які будуть зараховуватися на вашу особисту картку, підлягають оподаткуванню, – додає Куімова.

Також важливо, щоб витрати на благодійність (чеки, накладні, фотозвіти) були документально підтверджені.

Чи підлягають оподаткуванню донати

Єдиний легальний спосіб збирати гроші на картку, не сплачуючи при цьому податки – зареєструватися у державному Реєстрі волонтерів.

– Якщо ви офіційно зареєстровані як волонтер, є в Реєстрі волонтерів і там вказано ваш податково-розрахунковий рахунок, на який ви приймаєте кошти, тоді податки за донати сплачувати не потрібно, – каже податковий консультант.

У випадку, якщо ви збиратимете гроші на інші рахунки (відомості про які в податкової немає), то усі такі надходження юридично будуть вважатися іншими доходами громадян. А це означає, що їх потрібно задекларувати та сплатити податок – 18% на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Які декларації має подавати волонтер

Хоч реєстрація у Реєстрі волонтерів звільняє від сплати податків із зібраних коштів, волонтер має наприкінці кожного року подавати у ДПС декларацію про доходи.

– Під час заповнення декларації про доходи, волонтер має вказати суми усіх зборів у розділі 3 декларації (код рядка 11.3 –Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню). Лише так зібрані кошти не підлягатимуть оподаткуванню, – каже Куімова.

За словами податкового консультанта, волонтери, які збирають гроші на ЗСУ, також повинні вести облік доходів і витрат.

– Це можна робити в Excel-таблиці. Доходи потрібно відображати однією сумою, а витрати необхідно підкріпляти чеками, квитанціями, фотографіями, відео тощо. Тобто волонтер повинен мати документальне підтвердження, на що були витрачені донати та куди передані. До декларації це підкріпляти не потрібно, але підвердження про витрати може запитати у вас податкова, – каже експерт.

Куімова також радить українцям, які надсилають донати, завжди вказувати призначення платежу. Наприклад, можна писати – На ЗСУ.

Призначення платежу потрібне для того, аби банк не заблокував рахунок волонтера.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.