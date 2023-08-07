Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро подорожал на одну копейку: курс валют в Украине 7 августа
В понедельник, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,00 грн/€1. Это на одну копейку дороже, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 07.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,50
|41,50
|Доллар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,75
|41,75
|Доллар
|36,75
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,55
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,55
|41,65
|Доллар
|36,95
|37,60
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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