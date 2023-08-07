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Евро подорожал на одну копейку: курс валют в Украине 7 августа

курс євро
Фото: Pexels

В понедельник, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,00 грн/€1. Это на одну копейку дороже, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 07.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,50 41,50
Доллар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,75 41,75
Доллар 36,75 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,55
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,55 41,65
Доллар 36,95 37,60
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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