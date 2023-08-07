Євро здорожчало на одну копійку: курс валют в Україні 7 серпня

У понеділок, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,00 грн/€1. Це на одну копійки дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 07.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,50 41,50 Долар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,75 41,75 Долар 36,75 37,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,25 41,55 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,80 42,10 Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,55 41,65 Долар 36,95 37,60

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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