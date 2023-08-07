Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро здорожчало на одну копійку: курс валют в Україні 7 серпня
У понеділок, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,00 грн/€1. Це на одну копійки дорожче, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 07.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,50
|41,50
|Долар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,75
|41,75
|Долар
|36,75
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,55
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,55
|41,65
|Долар
|36,95
|37,60
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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