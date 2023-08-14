После выходных евро подешевел: курс валют в Украине на 14 августа
В понедельник, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,21 грн/€1. Это на 7 копеек дешевле, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 14.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|36,8
|37,4
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|36,90
|37,85
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,40
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,75
|Доллар
|37,00
|37,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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