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После выходных евро подешевел: курс валют в Украине на 14 августа

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В понедельник, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,21 грн/€1. Это на 7 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 14.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,45
Доллар 36,8 37,4

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 36,90 37,85

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,40
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,75
Доллар 37,00 37,70
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Долари

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют в Украине
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