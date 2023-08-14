Після вихідних євро подешевшало: курс валют в Україні на 14 серпня
У понеділок, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,21 грн/€1. Це на 7 копійок дешевше, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 14.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|36,8
|37,4
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|36,90
|37,85
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,40
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,75
|Долар
|37,00
|37,70
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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