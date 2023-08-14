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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після вихідних євро подешевшало: курс валют в Україні на 14 серпня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У понеділок, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,21 грн/€1. Це на 7 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 14.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 36,8 37,4

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 36,90 37,85

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,40
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,70 41,75
Долар 37,00 37,70
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют в Україні
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