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Валентина Летяк, редактор ленты

НБУ снова укрепил гривну относительно евро: курс валют на 16 августа

євро
Фото: Pixabay

Нацбанк Украины в среду, 16 августа, установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,96 грн/€1.

Таким образом национальная валюта укрепилась еще на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс американского доллара больше года остается без изменений — 36,57 грн/$1.

Стоимость валюты в обменниках украинских банков несколько отличается.

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 36,95 37,55

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 37,05 37,9

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 37 37,9

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,55
Доллар 37,00 37,75
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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