НБУ снова укрепил гривну относительно евро: курс валют на 16 августа
Нацбанк Украины в среду, 16 августа, установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,96 грн/€1.
Таким образом национальная валюта укрепилась еще на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс американского доллара больше года остается без изменений — 36,57 грн/$1.
Стоимость валюты в обменниках украинских банков несколько отличается.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|36,95
|37,55
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|37,05
|37,9
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|37
|37,9
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,55
|Доллар
|37,00
|37,75
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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