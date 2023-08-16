НБУ знову зміцнив гривню щодо євро: курс валют на 16 серпня
Нацбанк України у середу, 16 серпня, встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,96 грн/€1.
Отже, національна валюта зміцніла ще на 4 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс американського долара більше року залишається без змін – 36,57 грн/$1.
Вартість валюти в обмінниках українських банків дещо різниться.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|36,95
|37,55
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|37,05
|37,9
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|37
|37,9
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,55
|Долар
|37,00
|37,75
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко