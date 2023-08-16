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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НБУ знову зміцнив гривню щодо євро: курс валют на 16 серпня

євро
Фото: Pixabay

Нацбанк України у середу, 16 серпня, встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,96 грн/€1.

Отже, національна валюта зміцніла ще на 4 копійки у порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс американського долара більше року залишається без змін – 36,57 грн/$1.

Вартість валюти в обмінниках українських банків дещо різниться.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 36,95 37,55

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 37,05 37,9

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 37 37,9

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,5 41,55
Долар 37,00 37,75
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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