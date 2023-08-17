Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 17 августа
В четверг, 17 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,91 грн/€1. Это на 5 копеек дешевле, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 17.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,05
|37,65
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|37,20
|37,99
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|41,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|37,07
|37,97
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,60
|Доллар
|37,05
|37,80
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко