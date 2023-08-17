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Евро продолжает дешеветь: курс валют в Украине на 17 августа

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В четверг, 17 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,91 грн/€1. Это на 5 копеек дешевле, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 17.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,5
Доллар 37,05 37,65

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 37,20 37,99

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,85 41,15
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 37,07 37,97

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,60
Доллар 37,05 37,80
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Долари

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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