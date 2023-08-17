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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 17 серпня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У четвер, 17 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,91 грн/€1. Це на 5 копійок дешевше, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 17.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,5 41,5
Долар 37,05 37,65

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 37,20 37,99

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 41,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 37,07 37,97

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,60
Долар 37,05 37,80
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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