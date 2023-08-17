Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 17 серпня
У четвер, 17 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,91 грн/€1. Це на 5 копійок дешевше, ніж день тому.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 17.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,05
|37,65
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|37,20
|37,99
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,85
|41,15
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|37,07
|37,97
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,60
|Долар
|37,05
|37,80
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко