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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Выйдут из обращения через месяц. В НБУ рассказали, где можно обменять монеты и купюры до 2003 г. выпуска

копійки, монети
Фото: УНИАН

В Национальном банке заявляют, что через месяц мелкие монеты и банкноты старых образцов до 2003 года будут изъяты из наличного обращения. Осуществить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 коп. и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн.

Для обмена можно обращаться в Национальный банк Украины по следующим адресам:

  • в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • в Харькове: Театральная пл., 1;
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Отмечается, что также можно обращаться в уполномоченные банки: Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

– Важно! Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена, – отметили в НБУ.

В учреждении напомнили, что 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения.

Выйдут из обращения через месяц. В НБУ рассказали, где можно обменять монеты и купюры до 2003 г. выпуска

Фото: НБУ

– Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех годов выпуска, – говорится в сообщении.

Решение об их изъятии из наличного обращения — часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны.
Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

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гривні, Деньги, монети, НБУ, Українська копійка
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