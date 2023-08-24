Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Экономика
Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта
Марта Бондаренко, редактор ленты

НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем

НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
Фото: Факти ICTV

Национальный банк Украины ко Дню Независимости ввел в обращение новую памятную монету Смелость быть. UA — Смелость быть украинцем. Она посвящена каждому украинцу, потому что весь мир сегодня знает, что украинцы — самая смелая нация.

Памятная монета Смелость быть украинцем к 32-й годовщине независимости — это часть серии Бессмертная моя Украина, которую начал Национальный банк в 2022 году.

— Смелость — это главное слово, которое заложено в суть художественного замысла этой монеты, — подчеркнул глава Нацбанка Андрей Пышный.

НБУ ко Дню Независимости ввел в обращение монету Смелость быть украинцем — фото

Поэтому одна сторона монеты — частично зеркальная, чтобы каждый мог увидеть там свое отражение, отражение смелого человека.

НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем

Монета имеет номинал 10 гривен, и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой.

На монете с одной стороны размещено лезвие меча, а вверху — малый государственный герб. Это символизирует нашу Родину “на острие” времени, внимания мира и создания новой мировой истории. Другая сторона — это сияющая звезда, символ надежды, ведь украинская нация разрушила незыблемый мифический “камень-бетон” непобедимости российской армии.

Читайте также
Вместе образуют сердце: Польша и Украина ко Дню независимости выпустят две памятные монеты
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем

Авторы эскизов дизайна — киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор — Владимир Атаманчук.

— Смелость — это, собственно, все то, что мы с вами наблюдаем сегодня на 547-м дне войны и видели в течение всего этого сложного, трагического для Украины периода. Смелость каждого простого украинца, которые без оружия останавливают танки, матери, которые ждут своих сыновей с возвращением, воины, которые сегодня отстаивают нашу независимость и, собственно, каждый украинец, который сегодня под обстрелами делает свое дело. Врачи, педагоги, муниципальные работники… Зеркальный фон монеты позволяет увидеть, как выглядит смелость — это лицо каждого украинца, — подчеркнул глава Национального банка.

Приобрести монету можно в интернет-магазине Нацбанка и банков-дистрибьюторов. Тираж этой монеты будет ограничен, но в Нацбанке уже думают над более массовым вариантом, ведь действительно каждый из нас — смелый.

На сегодня стоимость монеты составляет 2308 грн — все зависит от котировок серебра.

Читайте также
С Patriot на реверсе: НБУ посвятил новую оборотную памятную монету ПВО Украины
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем

Монета, Нацбанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (25.08.2023)
НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь