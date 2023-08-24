НБУ ко Дню Независимости презентовал серебряную монету Смелость быть украинцем

Национальный банк Украины ко Дню Независимости ввел в обращение новую памятную монету Смелость быть. UA — Смелость быть украинцем. Она посвящена каждому украинцу, потому что весь мир сегодня знает, что украинцы — самая смелая нация.

Памятная монета Смелость быть украинцем к 32-й годовщине независимости — это часть серии Бессмертная моя Украина, которую начал Национальный банк в 2022 году.

— Смелость — это главное слово, которое заложено в суть художественного замысла этой монеты, — подчеркнул глава Нацбанка Андрей Пышный.

Поэтому одна сторона монеты — частично зеркальная, чтобы каждый мог увидеть там свое отражение, отражение смелого человека.

Монета имеет номинал 10 гривен, и изготовлена из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна унция). Кроме того, монета украшена локальной позолотой.

На монете с одной стороны размещено лезвие меча, а вверху — малый государственный герб. Это символизирует нашу Родину “на острие” времени, внимания мира и создания новой мировой истории. Другая сторона — это сияющая звезда, символ надежды, ведь украинская нация разрушила незыблемый мифический “камень-бетон” непобедимости российской армии.

Авторы эскизов дизайна — киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор — Владимир Атаманчук.

— Смелость — это, собственно, все то, что мы с вами наблюдаем сегодня на 547-м дне войны и видели в течение всего этого сложного, трагического для Украины периода. Смелость каждого простого украинца, которые без оружия останавливают танки, матери, которые ждут своих сыновей с возвращением, воины, которые сегодня отстаивают нашу независимость и, собственно, каждый украинец, который сегодня под обстрелами делает свое дело. Врачи, педагоги, муниципальные работники… Зеркальный фон монеты позволяет увидеть, как выглядит смелость — это лицо каждого украинца, — подчеркнул глава Национального банка.

Приобрести монету можно в интернет-магазине Нацбанка и банков-дистрибьюторов. Тираж этой монеты будет ограничен, но в Нацбанке уже думают над более массовым вариантом, ведь действительно каждый из нас — смелый.

На сегодня стоимость монеты составляет 2308 грн — все зависит от котировок серебра.

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