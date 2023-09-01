Вийдуть з обігу за місяць. В НБУ розповіли, де можна обміняти монети та купюри до 2003 р. випуску

У Національному банку попереджають, що через місяць дрібні монети та банкноти старих зразків до 2003 року будуть вилучені з готівкового обігу. Обміняти їх можна до 30 вересня 2023 року включно.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 коп. та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн.

Для обміну можна звертатися до Національного банку України за такими адресами:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Зазначається, що також можна звертатися до уповноважених банків: Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

– Важливо! Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети й банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну, – зазначили в НБУ.

В установі нагадали, що 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

– Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску, – йдеться у повідомленні.

Рішення про їх вилучення з готівкового обігу – частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими й простішими.

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