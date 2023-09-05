Оборона и зарплаты : Шмыгаль назвал приоритеты бюджета-2024
Правительство Украины должно одобрить программу государственного бюджета на 2024 год до 15 сентября. Разработка документа находится на финальной стадии, а приоритетом будет оставаться сектор безопасности и обороны Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины. По его словам, максимально важно иметь военную технику, оружие, дроны, ракеты и снаряды.
Еще одним направлением, куда выделят больше всего средств в бюджете на следующий год, станут социальные выплаты, заработная плата для врачей и учителей. В то же время в следующем году планируют двухэтапное увеличение минимальной зарплаты.
— Закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, помощь ВПЛ и другие выплаты, — поделился премьер-министр.
Согласно плану, в бюджете на следующий год планируют выделить деньги на восстановление Украины. В частности, правительство намерено завершить уже начатые работы, а также начать новые. По мнению Шмыгаля, РФ в дальнейшем будет атаковать Украину, поэтому восстановление остается актуальным.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная