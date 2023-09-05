Оборона і зарплати : Шмигаль назвав пріоритети бюджету-2024

Уряд України має схвалити програму державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня. Розроблення документа перебуває на фінальній стадії, а пріоритетом залишатиметься сектор безпеки та оборони України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України. За його словами, максимально важливо мати військову техніку, зброю, дрони, ракети та снаряди.

Ще одним напрямом, куди виділять найбільше коштів у бюджеті на наступний рік, стануть соціальні виплати, заробітна плата для лікарів і вчителів. Водночас наступного року планують двоетапне збільшення мінімальної зарплати.

– Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати, – поділився прем’єр-міністр.

Згідно з планом, у бюджеті на наступний рік планують виділити гроші на відновлення України. Зокрема, уряд має намір завершити вже розпочаті роботи, а також започаткувати нові. На думку Шмигаля, РФ надалі атакуватиме Україну, тому відновлення залишається актуальним.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.