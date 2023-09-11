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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Уряд очікує на зростання ВВП на рівні 3-4% цього року – міністр економіки

Уряд очікує на зростання ВВП на рівні 3-4% цього року – міністр економіки
Фото: Офіс президента

Уряд України очікує зростання внутрішнього валового продукту цього року на рівні 3-4%. Водночас в основних галузях промисловості спостерігається покращення загальної ситуації, зокрема, урожай зерна становитиме близько 50 млн тонн.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Майбутнє вирішується в Україні, яка відбулася у Києві.

– Зростання ВВП буде на рівні 4%. Скептики говорять, що зростання становитиме приблизно 3%. Маємо певні проблеми з експортом, але я думаю, що ситуація покращиться завдяки альтернативним маршрутам, – стверджує міністр економіки.

Свириденко зазначила, що уряд намагається дійти до відповідних рішень у питанні експорту спільно з західними партнерами та фінансовими інституціями.

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Вона поділилася, що ринок праці в Україні має структурні проблеми, а близько 5 млн наших громадян залишаються в інших країнах.

На думку міністра економіки, безробітні люди не мають відповідних навичок, необхідних для ринку праці.

Тому протягом цього та наступного року уряд має наміри зосередитися на питаннях підготовлення та перепідготовлення кадрів, інакше неможливо буде забезпечити відновлення України.

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Війна в Україні, ВВП України, Економіка України, працевлаштування, Робота, Українці, Юлія Свириденко, Ялтинська європейська стратегія
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