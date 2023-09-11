После выходных евро подешевело: курс валют в Украине на 11 сентября
В понедельник, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,12 грн/€1. Это на 2 копейки дешевле, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 11.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|37,55
|38,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,28
|40,60
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,40
|Доллар
|37,60
|38,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,25
|Доллар
|37,40
|38,15
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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