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После выходных евро подешевело: курс валют в Украине на 11 сентября

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 11 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,12 грн/€1. Это на 2 копейки дешевле, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 11.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,30
Доллар 37,55 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,28 40,60
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,40
Доллар 37,60 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,25
Доллар 37,40 38,15
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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