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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після вихідних євро здешевшало: курс валют в Україні на 11 вересня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,12 грн/€1. Це на 2 копійки дешевше, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 11.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,30
Долар 37,55 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,28 40,60
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,40
Долар 37,60 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,25
Долар 37,40 38,15
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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