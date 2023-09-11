Після вихідних євро здешевшало: курс валют в Україні на 11 вересня
У понеділок, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,12 грн/€1. Це на 2 копійки дешевше, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 11.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|37,55
|38,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,28
|40,60
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,40
|Долар
|37,60
|38,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,25
|Долар
|37,40
|38,15
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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