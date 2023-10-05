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Евро подорожало, доллар стабилен: курс валют в Украине на 5 октября

курс євро
Фото: Pexels

В четверг, 5 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,43 грн/€1. Это на 10 копеек дороже, чем день назад.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,6 грн/$1. Он вырос на одну копейку.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 05.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 40,95
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,40 39,70
Доллар 36,61 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,10
Доллар 37,40 37,84

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,40 40,40
Доллар 37,50 38,10

Отказ НБУ от фиксированного курса

С 3 октября Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.

В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.

Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс доллара
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